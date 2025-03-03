SBI証券は、俳優・芦田愛菜さんを起用した第2弾TV CMを本日2025年3月3日（月）から放送を開始した。○「投資のあしたを、ゼロからつくる。」をテーマにした新CMSBI証券では、2023年9月より、オンラインでの国内株式売買手数料、NISAにおける米国個別株式（ADR含む）および海外ETF（米国・中国・韓国・シンガポール）売買手数料、米ドル/円の「リアルタイム為替取引」にかかる為替手数料の3つの手数料の無料化を柱とする「ゼロ革命