「KAT-TUN」の亀梨和也（38）が3日、自身のインスタグラムを更新。人気ドラマ「金田一少年の事件簿」の歴代の主人公の集合ショットを披露した。「1235ジッチャンの名にかけて！」と書き出すと、自身と「KinKi Kids」の堂本剛、「嵐」の松本潤、「なにわ男子」の道枝駿佑がそれぞれ「3」「1」「2」「5」と手で示しているショットをアップ。4人は「金田一少年の事件簿」で主人公の金田一一役を務めており、亀梨は3代目、堂本は