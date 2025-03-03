戦時中に旧陸軍が開発を進め、ハンセン病患者に臨床試験で投与されていた薬剤「虹波」が、日本原水爆被害者団体協議会の代表委員を務めた故谷口稜曄さんら被爆者にも使われていたことが3日、関係者への取材で分かった。