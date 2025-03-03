3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が2日、SNSのなりすましアカウントについて注意喚起した。「アンジャッシュ」ら所属の「人力舎」、「誹謗中傷行為」に「断固たる措置を講じる方針」バンドの公式サイトで、「なりすましアカウントに関する注意喚起のお知らせ」と題し、「現在、SNS（主にX）上でMrs. GREEN APPLEやMrs. GREEN APPLEに関連した公式アカウントを装った偽アカウントが複数確認されております」と報告。「公式アカウン