½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35¡Ë¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎÐÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥µ¥Òñ¥¡×¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëÆüËÜºÇ¹â°ÌÃã»Õ½½ÃÊ¤Î¿ÝÅÄ¶³¹Ô»á¤¬Á´ÌÌ´Æ½¤¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥¢¥µ¥Òñ¥¡×¤¬¿·¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£Ãç¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¹á¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡ª¡×ÊÔ¤Ï4Æü¤«¤éÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Ãç¤ÏÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ÎPOP¤ÊÉþÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£CM½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎÐÃã¤ÎCM¤Ã¤Æ½÷Í¥¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¡¢