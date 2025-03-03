３日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。米株高を手掛かりとした日経平均株価の急反発や、この日の時間外取引で米長期金利が上昇したことから売りが出やすかった。 ２月２８日に発表された１月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が前月比で０．３％上昇と市場予想と一致し、インフレが再加速するとの警戒感が薄れたことなどから同日の米市場ではＮＹダウをはじめ主要株価指数が上昇。この流れが国内株式相場に波及し