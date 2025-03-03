トヨタ自動車は３日の取引終了後、株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月末日を基準日とし、１００株以上を保有する株主を対象とする。保有区分１００株以上の場合、継続保有期間１年未満で、スマートフォン決済アプリ「ＴＯＹＯＴＡＷａｌｌｅｔ（トヨタウォレット）」の残高を５００円分、１年以上３年未満で１０００円分、３年以上で３０００円分進呈する。２１年９月末日を基準日とする１対５の株式分割を考慮