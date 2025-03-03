○経済統計・イベントなど ００：００米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数 ００：００米・建設支出 ０８：３０日・失業率 ０８：３０日・有効求人倍率 ０８：５０日・法人企業統計調査 ０８：５０日・マネタリーベース ０９：３０豪・経常収支 ０９：３０豪・小売売上高 ０９：３０豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表 １０：３０日・１０年物利付国債の入札