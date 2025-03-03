ワークマンがこの日の取引終了後、２月度の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比３．５％減と２カ月連続で前年実績を下回った。 平年と比べ気温が低かったことで、冬物のアウターやインナー、防寒シューズなどが好調に推移したが、太平洋側では降雨日が少なかったことから、レインウェアなどの雨関連商品が伸び悩んだ。なお、全店売上高は同０．５％減だった。 出所：MINKAB