±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ã²½¤¬£±»î¹çÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢£²°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Ï13¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤È¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¥¨¡¼¥¹¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Ï¡¢º£µ¨¤â¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï25¥´¡¼¥ë¤ÈÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥µ¥é¡¼¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬º£µ¨¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤â¼þÃÎ