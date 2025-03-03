3日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前週末清算値比750円高の3万7860円で取引を終えた。出来高は5万8570枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万7785.47円に対しては74.53円高。 株探ニュース