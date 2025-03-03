3日15時45分、TOPIX先物期近2025年3月限は前週末清算値比59ポイント高の2735ポイントで取引を終えた。出来高は6万4856枚だった。この日のTOPIXの現物終値2729.56ポイントに対しては5.44ポイント高。 株探ニュース