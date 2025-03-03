アイドルグループ・AKB48の山内瑞葵が1月26日、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」の個人リレー配信に登場した。山内瑞葵=17LIVE提供○一番思い出がある楽曲は「失恋、ありがとう」前回配信を行った工藤華純から「AKB48の楽曲で一番好きなものは何ですか?」と質問メッセージを受け取った山内は、「決められない……! いつも決められなくて、毎回違う曲を答えたりしてるんですけど(笑)」と悩みつつ、「一番思い出があるのは、『