［ジャカルタ３日ロイター］ - インドネシア統計局が３日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は２０年余りぶりに下落した。景気支援を目的とする電気料金の５０％割引措置が主因。ＣＰＩは前年比０．０９％下落。下落は２０００年３月以来となる。１月は０．７６％上昇。中央銀行の目標（１．５─３．５％）を２カ月連続で下回った。最大の押し下げ要因は公共料金。政府は一部利用者を対象に１月と２月の電気料金を５