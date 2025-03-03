【モデルプレス＝2025/03/03】タレントの杉浦太陽（43）が3月3日、自身のYouTubeチャンネル「たぁちゃんネル/杉浦太陽」を更新、妻でタレントの辻希美（37）が第5子を妊娠したことを受けて、心境を語った。【写真】杉浦太陽、妻・辻希美の第5子妊娠を笑顔で報告 葛藤も明かす◆杉浦太陽、妻・辻希美の第5子妊娠を報告この日、自身のSNSやオフィシャルブログにて第5子妊娠を発表した辻と杉浦。発表後に杉浦は「杉浦家から皆さまへ」