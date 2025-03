by Brian Long/UCSB細胞の塊から手足やさまざまな器官を発達させる胚をヒントに、映画「ターミネーター2」に登場する殺人ロボットの「T-1000」のように、流動的に構造を変化させることができる小型ロボットの集合体を開発したと、カリフォルニア大学サンタバーバラ校らの研究チームが発表しました。Material-like robotic collectives with spatiotemporal control of strength and shape | Sciencehttps://www.science.org/doi/10