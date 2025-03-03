重慶製完成車を積んで魚嘴駅を出発した国際貨物列車。（２月６日、ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社北京3月3日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が1日に発表した2月の非製造業購買担当者景況指数（非製造業PMI）は前月比0.2ポイント上昇の50.4で、引き続き景気拡大圏にとどまった。同センターの趙慶河（ちょう・けいか）高級統計師は、2月の非製造業PMIの特徴として次の2点を挙げた