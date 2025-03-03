季節外れの暖かさから一転、3日の関東地方は、真冬の寒さとなり、広い範囲で雪となり、交通にも影響が出ています。こちらは、現在の中央道・八王子インターチェンジ付近の様子です。中央道は現時点では、通行止めにはなっていませんが、関東地方整備局などによりますと、3日、長野県内の高速道路の一部区間などでは、通行止めとなりました。現在は、解除されています。一方、4日午後から5日にかけて、東京23区を含め関東地方南部の