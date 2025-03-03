三井物産流通グループは2月20日、大阪マーチャンダイズ・マート（大阪市中央区）で「第37回メニュー提案会」を開催した。三井食品ユニット関西支社が主催。238社が出展し得意先600社（業務用40％、小売業30％、卸30％）・約800人が来場した。出店小間の内訳は加工食品50、業務用33、酒類42、低温6、総合・オリジナル70。入口では、地産地消を意識した青果を展開。大阪府が全国トップの生産量を誇るきくな（春菊）は鍋以外の利用へ