¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï3Æü¡¢¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIONS BOUQUET SERIES(¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Ö¡¼¥±¥·¥ê¡¼¥º)¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï5·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜµòÃÏ¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î5»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖLIONS BOUQUET¡×¤È¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬¤¯¤ê¹­¤²¤ë»î¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥°¥ë¥á¤ä¥°¥Ã¥º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Ìîµå´ÑÀï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò²ÖÂ«¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Î¤³¤È¡£Ìîµå´ÑÀï¤Ë¤¢¤Þ¤êÍè¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤10Âå¡Á20Âå¤Î