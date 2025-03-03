国分グループ本社の24年度決算は4期連続の増収増益を達成した。國分晃社長兼COOは「第10次長計の卸基盤再構築、11次長計では食のマーケティングカンパニーの進化、共創圏の確立を掲げ、卸の利益はこのくらいという思い込みを突き破り、食のバリューチェーンでより幅広い価値を獲得する力を得た」と手応えを示した。25年度は「第11次長計を仕上げる。もう一度ゼロベースでこれからを考える」をグループ冠方針に、長計の完遂を目指す