東京地裁歌手のaikoさんが代表取締役を務める芸能プロダクション会社「buddygo」（東京）に約1億円の損害を与えたとして、会社法違反（特別背任）の罪に問われた同社元取締役の千葉篤史被告（58）に東京地裁は3日、懲役3年4月（求刑懲役5年）の判決を言い渡した。薄井真由子裁判長は、ツアーグッズを仕入れる際、被告は立場を利用して知人の会社を介在させ、buddy社に水増し請求したうちの9割を受け取ったと認定した。aiko