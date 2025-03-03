関東地方の平野部でも、今後、雪が積もるところがある見込みで、あす4日夕方以降、首都高速などでも「予防的通行止め」を行う可能性があるということです。関東では、あす午後からあさってにかけて、広く雪や雨となる見込みで、平野部や東京23区でも雪が積もる可能性があります。国交省と気象庁などは事故を防ぐため、あす4日夕方以降、東名高速や首都高速、横浜横須賀道路などの一部区間で「予防的通行止め」を行う可能性が高まっ