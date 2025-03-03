ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が日本時間3月3日のホワイトソックス戦に1番・DHで出場した。この日の大谷は、4回まで2打席の出場となり、少ない機会にも関わらず2打数1安打としっかり結果を残して見せた。初回、先頭打者として立った1打席目は、ホワイトソックスの先発投手デービス・マーティンと対峙し、フォーシーム、スライダー、チェンジアップと多彩な変化球で攻められ、フルカウントから外角のスライダーに手が出ず、見