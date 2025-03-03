ポン・ジュノ監督の最新作『ミッキー17』は3月28日より全国公開（東洋経済オンライン読者向けプレミアム試写会への応募はこちら）© 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.「パラサイト」のポン・ジュノ監督新作2025年3月25日（火）に独占試写会を開催します（上記画像をクリックすると試写会応募画面にジャンプします）借金取りに追われ、人生失敗だらけのミッキーが得た新たな仕事は、何度死んでもそのたびに生き返る