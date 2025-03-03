楽天モバイルは、楽天モバイルユーザー向けに「春の楽天モバイル 最強感謝祭」を開始した。期間は3月21日まで。 期間中、楽天モバイルの回線ユーザー向けに楽天グループのサービスで利用できるクーポンなどが付与される。楽天市場の対象ショップで使える最大3000円オフクーポンの配布や楽天モバイルユーザー向けに3日20時から先行セールが実施され