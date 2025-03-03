aespa・カリナのおかげで、炭酸飲料「スプライト」のブランド認知度と好感度が高まっている。【写真】カリナ、“大胆衣装”に恥じらい？今後、スプライトの売上増加とブランド忠誠度上昇にカリナが相当な影響力を与えると見られる。コカ・コーラコリアが披露した新たなデジタル広告で、辛い食べ物とスプライトの食べ合わせを披露したカリナ。「スプライトは辛さを破る！」という一言が、スプライトの清涼感を倍増させる。カリナの