ハンガリーで開催されたフィギュアスケート世界ジュニア選手権で男女を通じて史上初の３連覇を成し遂げた島田麻央（木下グループ）が３日、羽田空港に帰国した。ショートプログラム（ＳＰ）では自己ベストをマークし首位に立つと、フリーでは４回転トーループとトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功。シニアを含めて今季世界最高となる１５６・１６点をたたき出し、合計２３０・８４点で優勝を決めた。「ショート、フリ