JR東海のロケーションサービスでロケ地として利用できる車両や駅舎などのイメージ画像（同社ホームページより）JR東海は3日、テレビ番組や映画などのロケ地として、東海道新幹線や在来線の車両や駅舎などの施設を有料で利用できるサービスを法人向けに始めた。保有資産の有効活用を図るとともに、沿線地域の魅力向上を狙う。このサービスは「JR東海ロケーションサービス」で、専用のホームページを3日に開設した。テレビCMや書