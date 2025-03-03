音楽教室における著作権使用料問題がついに決着を迎えた。音楽教育を守る会と日本音楽著作権協会（JASRAC）は2月28日、新たな音楽教室規定について正式に合意したと発表した。新規定では、音楽教室事業者が支払う著作物使用料として、大人のレッスンでは受講者一人当たり年間750円（税別）、中学生以下の子どものレッスンでは100円（税別）と定められた。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】また、普段は著作権