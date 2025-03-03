±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¦¿Í¡á2006Ç¯2·î¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡ËµÊ±ì¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ò½ä¤ë¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¡ÊJT¡Ë¤Ï3Æü¡¢ÊÆ±Ñ¤Î¤¿¤Ð¤³²ñ¼Ò2¼Ò¤È¤È¤â¤Ë·×325²¯¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó3Ãû5600²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦ÏÂ²ò°Æ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³Æ¼Ò¤¬¸½ÃÏ¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤­Ê¬Ã´¤·¡¢ËèÇ¯¤Î½ãÍø±×¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬³ä¤·¤ÆÊ§¤¦¡£JT¤Ï´û¤Ë¸øÉ½¤·¤¿2024Ç¯12·î´ü·è»»¤ò½¤Àµ¤·¡¢Â»¼º°úÅö¶âÌó4Àé²¯±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¡£JT¤ÈÊÆ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥â¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç