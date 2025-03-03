◆プロボクシング▽ＷＢＣ＆ＷＢＡ世界フライ級（５０・８キロ以下）王座統一戦１２回戦ＷＢＣ王者・寺地拳四朗―ＷＢＡ王者・ユーリ阿久井政悟（３月１３日、東京・両国国技館）プロボクシングのＷＢＣ世界フライ級王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝が３日、都内の三迫ジムでＷＢＡ同級王者・ユーリ阿久井政悟（２９）＝倉敷守安＝との２団体王座統一戦（３月１３日、東京・両国国技館）へ向けた練習を公開した。拳四朗