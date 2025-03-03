【トルコ】 消費者物価指数（2月）16:00 予想3.0%前回5.03%（前月比) 予想39.95%前回42.12%（前年比) 生産者物価指数（2月）16:00 予想N/A前回3.06%（前月比) 予想N/A前回27.2%（前年比) 製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）16:00 予想N/A前回48.0 【香港】 小売売上高（1月）17:30 予想N/A前回-9.7%（価格・前年比) 予想N/A前回-11.5%（数量・前年比) 【スイ