テクニカルポイント ユーロドル、保ち合い相場を形成１．０３－１．０５を中心に 1.0724200日移動平均 1.0553エンベロープ1%上限（10日間） 1.0538ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.0512100日移動平均 1.044910日移動平均 1.0445一目均衡表・転換線 1.042021日移動平均 1.0417現値 1.0404一目均衡表・雲（上限） 1.0376一目均衡表・雲（下限） 1.0344エンベ