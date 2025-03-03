オープン戦ドジャース6-3ホワイトソックス（日本時間3日、キャメルバックランチ）ドジャース大谷翔平選手は、ホワイトソックスとの試合前、エンゼルスの“元相棒”、捕手のマット・タイス選手と交流する場面がありました。タイス選手は、昨季までエンゼルスでプレー。オフにカブスへトレードとなりましたが、さらに金銭トレードでホワイトソックスに移籍していました。2023年にはキャリア最多の95試合で9本塁打を記録。大谷