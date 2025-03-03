喫煙の健康リスクを巡るカナダでの訴訟で、日本たばこ産業（JT）は3日、米英のたばこ会社2社とともに計325億カナダドル（約3兆5600億円）を支払う和解案に合意したと発表した。各社が現地シェアなどに基づき分担し、毎年の純利益に応じて分割して払う。JTは既に公表した2024年12月期決算を修正し、損失引当金約4千億円を計上する。