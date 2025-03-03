パナソニック「くらしアプライアンス社」と日本大工学部の村山嘉延准教授との共同研究で試作した計測用機器と装着のイメージパナソニックで白物家電を手がける「くらしアプライアンス社」は3日、日本大工学部の村山嘉延准教授との共同研究で、睡眠中に腹部周辺の衣服の中の温度を測り、基礎体温と同じ精度で月経のリズムを把握できることを実証したと発表した。試作した計測用機器は今年中の商品化を目指している。機器は4.8セ