タカショー [東証Ｓ] が3月3日大引け後(15:30)に決算を発表。25年1月期の連結経常利益は前の期比66.8％減の8300万円に落ち込んだが、26年1月期は前期比4.9倍の4億0500万円に急拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常損益は1億9300万円の黒字(前年同期は1億3900万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-2.8％→0.4％に大幅改善した。 株探ニュース