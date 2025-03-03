フェリシモが展開する「ミニツク」は、「ハマる快感 漫画沼へようこそ 漫画をもっと楽しむプログラム」のウェブ販売を2月15日より開始している。「のだめカンタービレ」などを担当された京都精華大学マンガ学部教授の三河かおりさんのもと、読むだけにとどまらない奥深い漫画の魅力を、あらゆる角度から知ることができるフェリシモ初のプログラムだ。スポーツ、恋愛、お仕事、ファンタジー系などジャンルごとの深掘り解説やプロに