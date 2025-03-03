Travis Japanの松田元太が主演、前田敦子が共演する新ドラマ『人事の人見』（フジテレビ系／毎週火曜21時）がクランクインを迎えた。また、初回放送日が4月8日に決定。初回は15分拡大で放送される。【写真】河野圭太監督と入念に流れの確認などを行う松田元太本作は“人事部”に焦点を当てた、痛快オフィスエンターテイメント。古い熱血体質の残る大企業で、おバカでピュアすぎる主人公・人見廉（松田元太）と、会社を変えたい