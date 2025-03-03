ガールズグループＢＬＡＣＫＰＩＮＫのリサがＫ−ＰＯＰ歌手として初めて米国アカデミー賞授賞式のステージ・パフォーマンスを行った。Ｋ−ＰＯＰ歌手で米国アカデミー賞授賞式のステージ・パフォーマンスを務めたのはリサが初めて。リサは２日（現地時間）、米ロサンゼルス・ハリウッドのドルビー・シアターで開かれた第９７回アカデミー賞授賞式で、米ラッパーのドージャ・キャット、レイと共にステージ・パフォーマンスを披露し