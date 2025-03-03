エアトリは、「沖縄オープンレンタカー」を展開するミナトの株式を取得し、子会社化した。ミナトは、2014年に設立。「マツダロードスター」を中心に、コンパクトカーやSUVなど様々な車種を約70台保有し、那覇空港近くでレンタカー事業を展開している。エアトリはグループで19事業目となるレンタカー事業の中核子会社とする。今後は、エアトリの資金力を活用して車両保有台数を増大し、エアトリレンタカーでの販売や国内旅行商材と