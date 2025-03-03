【「らんま1/2」原作1/7スケールフィギュア「早乙女 乱馬」】 6月 発売予定 価格：29,700円 PROOFは、フィギュア「『らんま1/2』原作1/7スケールフィギュア『早乙女 乱馬』」を6月に発売する。価格は29,700円。 本商品はマンガ「らんま1/2」の主人公「早乙女 乱馬」を1/7スケールフィギュア化したもの。“飛竜昇天破”を放つポー