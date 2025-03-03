落語家の笑福亭鶴瓶（73）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。結婚記念日に必ずしていることを明かした。大学時代に知り合った妻と内弟子だった22歳の時に結婚し、昨年金婚式を迎えた。司会の黒柳徹子から「鶴瓶さんも奥さまと、結婚記念日にはお互いに手紙をやり合う」と紹介されると、鶴瓶は「結婚記念日と、入門記念日、一緒に弟子入りしましたから。2月の14日なんですけど」と説明した