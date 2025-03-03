韓国で、大型新人ガールグループがデビューする。同国大手芸能企業のスターシップ・エンターテインメントが、女性5人組のキキ（KiiiKiii）を送り出す。正式デビュー前ながら、すでに高い注目度を集めている。韓国メディア「ニュースエン」は3日、「韓国企業評判研究所は3日、キキが新人アイドルグループ・ブランド評判1位になったと発表した」と報じた。ブランド評判指数は、消費者のオンライン習慣がブランド消費に大きな影響を及