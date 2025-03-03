1月30日夜、静岡県函南町の交番に生卵が投げつけられた事件で、新たに20代の男5人が3月3日までに逮捕されました。 【写真】生卵が投げつけられた三島警察署函南町交番＝静岡 公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、静岡県三島市谷田に住む塗装業の男（20）、函南町大土肥に住む建設業の男（21）、神奈川県小田原市久野に住む建設作業員の男（20）、住所不定の建設作業員の男（21）、住所不定の建設作業員の男（20）の5人です。