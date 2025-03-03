Ä¹Ìî¡¦°ÂÆÞÌî»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¶Ê¤¬¤ëÊý¸þ¤È¤ÏµÕ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤ë¡¢´í¸±¤Ê¡Ö¤¢¤ª¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¡¦Ä¹ÏÂÄ®¤Ç¤Ï¹âÎð¼Ô¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬Á°ÊýÉÔÃí°Õ¤Ç¾×ÆÍÀ£Á°¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¤µ¤é¤Ë·²ÇÏ¡¦¤ß¤É¤ê»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶¯°ú¤Ê±¦ÀÞ¤¬¸¶°ø¤Ç´í¤¦¤¯¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ê½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢´í¸±±¿Å¾¤¬³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¡£¡Ö¤¢¤ª¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¤¬°ú¤­µ¯¤³¤¹´í¸±¤Ê¾õ¶·Ä¹Ìî¡¦°ÂÆÞÌî»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç2·î1Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤ÓÀ¼¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î