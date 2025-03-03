タリーズコーヒーに3月5日、手ぬぐい専門ブランド「かまわぬ」とのコラボアイテムが登場。鳥獣戯画の動物たちがコーヒーの世界を楽しむデザインが、とっても素敵なんです。マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!タリーズコーヒー×かまわぬ「鳥獣戯画」○平安絵巻の動物たちと癒しのひと時を平安時代から伝わる絵巻「鳥獣戯画」(ちょうじゅうぎが)。ウサギやカエルと