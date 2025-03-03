阪神は３日、今季の甲子園開幕戦となる４月８日・ヤクルト戦の試合前に実施するイベントを発表した。ＯＢ会長の掛布雅之氏＝スポーツ報知評論家＝らレジェンドＯＢ９名が、試合開始前に慣れ親しんだポジションに登場。前監督の岡田彰布オーナー付顧問が始球式を務め、盛り上げる。また、ＬＩＮＤＢＥＲＧの渡瀬マキが「ｅｖｅｒｙｌｉｔｔｌｅｔｈｉｎｇｅｖｅｒｙｐｒｅｃｉｏｕｓｔｈｉｎｇ」（藤川監督の現役時