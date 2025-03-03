ABEMAの恋愛レイアリティー番組『今日、好きになりました。』シリーズの出演者たちが2日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2025 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に集合した。【写真多数】『今日好き』カップルが超ミニスカ、公開イチャイチャの様子ABEMAスペシャルステージで、“けんみあ”中村健太朗＆藤田みあ、“ゆうすけ＆いっさ”原屋裕介＆松本一彩、“まうバオ”小國舞羽＆Bao、“たくはる”林田拓也＆村